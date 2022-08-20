Firari hortumcu Cem Uzan, gözünü bu kez Çamlıca Camii'ne dikti!
Milleti soyan ve yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden hortumcu Cem Uzan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gerçek niyetini bir kez daha ortaya koydu. Boş vaatlerle gündemi yine meşgul eden Uzan, yaptığı paylaşımda Çamlıca Camii'ni hedef aldı.
Ülkeyi soyup Fransa'ya kaçan ve şimdiler cumhurbaşkanlığı hayali kuran firari hortumcu Cem Uzan, yaptığı son paylaşımda ibadethaneyi hedef aldı. Boş vaatlerine devam eden Cem Uzan, yeni vaadi herkesin tepkisini çekti.
Sosyal medya hesabında Cem Uzan, Çamlıca Camii ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Yapılan projeleri hedef alan firari hortumcu Cem Uzan, hâlâ Genç Parti'nin iktidara geleceğini savunarak, utanmadan içi boş vaatler sunuyor. Şimdi de Çamlıca Camii’nin adını değiştirerek Atatürk Camii yapacağı vaadinde bulunmasına sosyal medyadan tepkiler geldi.
Cem Uzan yaptığı paylaşımda, "Şimdilik adı Çamlıca Camii. Yeni adı Atatürk Camii olacak." ifadesini kullandı.