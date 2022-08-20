Firari hortumcu Cem Uzan, gözünü bu kez Çamlıca Camii'ne dikti!

Milleti soyan ve yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden hortumcu Cem Uzan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gerçek niyetini bir kez daha ortaya koydu. Boş vaatlerle gündemi yine meşgul eden Uzan, yaptığı paylaşımda Çamlıca Camii'ni hedef aldı.