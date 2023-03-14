Firari FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na destek: Yanınızdayız

FETÖ mensupları Türkiye'de yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından bir bir açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Son olarak firari FETÖ'cü Tuna Bekleviç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olması sonrasında dönüş ümidiyle Kılıçdaroğlu'na hitaben açık bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mektupta Kılıçdaroğlu'na hitaben "Hepimiz yanınızdayız" ifadeleri de yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na Türkiye'ye dönmek için hazır oldukları çağrısında bulunan Bekleviç'e destek ise FETÖ'cü Ahmet Kalkan, Emre Uslu ve Hakan Şükür'den geldi.

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