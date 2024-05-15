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Yerel Firari FETÖ'cüler yakayı ele verdi
Yerel

Firari FETÖ'cüler yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-15 19:15:00 -
Firari FETÖ'cüler yakayı ele verdi

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan firari 2 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P. ve Y.D, tutuklandı.

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