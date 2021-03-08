  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Firari FETÖ'cü yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı
Gündem

Firari FETÖ'cü yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan firari FETÖ'cü evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 20:48:00 -
Firari FETÖ'cü yatak odasının gizli bölmesinde yakalandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

6 aydır aranıyordu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır firari olan H.B'nin Akdağmadeni ilçesindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yatak odasında gizli bölmede yakalandı

Eve operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi yatak odasında bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

Örgütün dershanesinin eski yöneticisi olduğu öğrenilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir: Onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler
Gündem

İsmail Demir: Onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler

Savunma sanayisinde görev alan kadınlar hakkında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve..
İkinci elde satışlar durdu! Sıfırda 85 bin TL indirim yapan var
Otomotiv

İkinci elde satışlar durdu! Sıfırda 85 bin TL indirim yapan var

İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk devam ederken, sıfır araçlarda ise kampanyalar devam ediyor. Bazı markalar 85 bin liraya kadar indir..
Dünya devi Türkiye'de test üretimine resmen başladı
Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de test üretimine resmen başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli telefon üretim şirketi Oppo'nun İstanbul'daki fabrikasında test çalışmalarına resmen başlad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay