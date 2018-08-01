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Firari FETÖ'cü tren garında enselendi

Eskişehir'de FETÖ'nün esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen firari sanık, tren garında yakalanarak gözaltına alındı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:04
Firari FETÖ'cü tren garında enselendi

Alınan bilgiye göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan ve yakalama kararı bulunan, örgütün esnaf ve sanayicilerinden sorumlu muhasebecisi olduğu ileri sürülen Okan O'yu (39), Ankara'ya gitmek üzere geldiği Eskişehir Gar'ında yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Okan O'nun üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ve örgüte ait önemli miktarda para ele geçirildi.

Okan O, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:04
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Bylock
  4. fetö
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