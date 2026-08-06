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Yerel Firari FETÖ'cü o ilde enselendi
Yerel

Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

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Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Kakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi Ş.Ş. Kırıkkale'de yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'yi (63) Keskin ilçesinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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