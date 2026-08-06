Firari FETÖ'cü o ilde enselendi
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Kakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi Ş.Ş. Kırıkkale'de yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'yi (63) Keskin ilçesinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.