  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Firari FETÖ'cü enselendi
Yerel

Firari FETÖ'cü enselendi

Yeniakit Publisher
2023-12-25 13:06:00 -
Firari FETÖ'cü enselendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ davasından hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2015 yılında işlem yapılan ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.T., Bolvadin'de polis tarafından yakalandı. Şahsın ayrıca örgütte sözde yönetim yapılanmasında sohbet yetkilisi olarak faaliyet yürüttüğü ve Çay İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edildiği belirtildi.

FETÖ'nün Bylockçu imamı yakalandı
FETÖ'nün Bylockçu imamı yakalandı

Yerel

FETÖ'nün Bylockçu imamı yakalandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuzla Piyade Okulu’nda disipline sevk edilenlerin avukatları açıklama yaptı! O avukatlardan biri FETÖ'cülerin avukatlığını da yapmış
Tuzla Piyade Okulu’nda disipline sevk edilenlerin avukatları açıklama yaptı! O avukatlardan biri FETÖ'cülerin avukatlığını da yapmış

Gündem

Tuzla Piyade Okulu’nda disipline sevk edilenlerin avukatları açıklama yaptı! O avukatlardan biri FETÖ'cülerin avukatlığını da yapmış

Terörist Gülen'den yeni talimatı: Erkeklere David, kızlara Mary
Terörist Gülen'den yeni talimatı: Erkeklere David, kızlara Mary

Gündem

Terörist Gülen'den yeni talimatı: Erkeklere David, kızlara Mary

FETÖ’nün emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Hedef Başkan Erdoğan’dı
FETÖ’nün emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Hedef Başkan Erdoğan’dı

Gündem

FETÖ’nün emniyet-yargı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! Hedef Başkan Erdoğan’dı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23