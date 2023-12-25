Firari FETÖ'cü enselendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2015 yılında işlem yapılan ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.T., Bolvadin'de polis tarafından yakalandı. Şahsın ayrıca örgütte sözde yönetim yapılanmasında sohbet yetkilisi olarak faaliyet yürüttüğü ve Çay İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç edildiği belirtildi.

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