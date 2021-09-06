Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan 'Fetullah Gülen' itirafı!

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FETÖ firarisi Ahmet Dönmez, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yakın çevresindeki bir ekip tarafından kandırıldığını öne sürerek, örgütün hain darbe girişimini güzellemeye çalışmıştı. Ona cevap, bir diğer örgüt üyesi firari Emre Uslu'dan geldi.

'Bunun başka bir izahı olmalı'

Ahmet Dönmez'in sözlerini değerlendiren Emre Uslu, "Adil Öksüz’ün ekibinin yanında, Öksüz tarafından tasfiye edilen diğer ekiplerin de Gülen’i aldattığına (en azından ona doğru bilgi vermediklerine) inanmamız gerekiyor, değilse bunun başka bir izahı olmalı." dedi.

'Bu anlatılanlara kolayca inanması çok saçma'

Emre Uslu, sözlerinin devamında, şu itirafta bulundu:

"Gülen’in ne kadar dikkatli biri olduğunu bilenler için bu anlatılanlara kolayca inanması çok saçma. Dolayısıyla sürecin bir yerine kadar doğru bilgilerin akmış olması lazım."



