Firari FETÖ'cü Bülent Keneş işte şimdi hapı yuttu!
İsveç, Başkan Tayyip Erdoğan'ın isim vererek talep ettiği FTÖ'cü Bülent Keneş'in iadesi için süreci hızlandırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ziyareti sırasında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan ismini vererek istediği FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade süreci başladı. İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iade kararının, çok yakında İsveç Yargıtayı tarafından görüşülüp 2023'ün başında karara bağlanacağı kaydedildi.
Darbe girişimi sonrası kaçarak İsveç'ten siyasi sığınma hakkı alan Keneş'in kalıcı oturum izni için de başvuruda bulunduğu biliniyor.
NATO için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin PYD ve YPG terör örgütleri ile arasına mesafe koyacağını duyurmuştu. Başbakan Kristersson ise "Üzerimize düşeni yapmak için çok çalışıyoruz" demişti.