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Firari FETÖ üyesi Kocaeli'de enselendi

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda firari olarak aranan örgüt üyesi, kıskıvrak yakalandı.

11 Kasım 2018 Pazar 19:45
Firari FETÖ üyesi Kocaeli'de enselendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından firari olarak aranan FETÖ şüphelisi şahıs, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından geçen hafta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen şahısların yakalanması için yapılan operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan N.Ş. isimli şahsın Kocaeli’de olduğu tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan N.Ş.’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kamp alanında olduğu belirlendi. Başiskele Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda N.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:45
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