Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şahıs gözaltına alındı.15 Aralık 2018 Cumartesi 17:44
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Engin S., Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Engin S.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Engin S., TEM Şubesi'ne götürüldü.
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