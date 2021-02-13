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Yerel Firari çocuk katili, film gibi operasyonla yakalandı
Yerel

Firari çocuk katili, film gibi operasyonla yakalandı

Denizli’de 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı apartta düzenlenen film gibi operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 00:39:00 -
Firari çocuk katili, film gibi operasyonla yakalandı

Denizli’de 2013 yılında meydana gelen olayda H.H.K., trafikte süratli araç kullandığı için 14 yaşındaki Y.Ç. tartışmaya başladı. Darp edilmiş halde eve giden Y.Ç., durumu babası Yakup Ç.’ye anlattı. Baba Yakup Ç. ve amca Metin Ç., Y.Ç.’yi de yanlarına alarak H.H.K.’nın evine gitti. Burada evine gelen 3 kişi ile tartışan H.H.K., yanında bulunan silah ile ateş etmeye başladı. Baba Yakup Ç.’yi ağır yaralayan H.H.K., 14 yaşındaki Y.Ç.’nin ise ölümüne neden olarak kayıplara karıştı. Çal ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenirken yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cezaevinden firar etti

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan H.H.K., gönderildiği cezaevinden bir süre sonra firar etti. Polis ekipleri tarafından aranan H.H.K., izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışma sonucu firari hükümlünün izini buldu.

Operasyonla yakalandı

Operasyon için düğmeye basılmasının ardından H.H.K’nın İncilipınar Mahallesi’nde saklandığı apart ablukaya alındı. Hükümlü, evden çıkacağı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

2001 yılında da arkadaşını öldürerek kanala atmış

H.H.K. isimli cinayet zanlısının 2001 yılında tartıştığı lise arkadaşı Ahmet Aydın’ı silahla vurarak öldürdü. Öldürdükten sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kanala atarak kayıplara karışan H.H.K.’nın kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyetteki sorgusunda olayı itiraf ettiği öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen H.H.K.’nın tahliye olduktan sonra ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yine tutuklandığı denetimli serbestlik ile tahliye oldu.

Tahliye olduktan kısa süre sonra H.H.K., 14 yaşındaki Y.Ç.’yi öldürdü. 

 

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