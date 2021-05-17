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Gündem Firari Can Dündar yine iftira peşinde!
Gündem

Firari Can Dündar yine iftira peşinde!

İspanya yapımı olan La Casa De Papel adlı internet dizisinden esinlenerek Türkiye’de komedi türünde bir dizi çekileceğinin duyulmasının ardından sözde gazeteci hain Can Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile hükümeti hırsızlıkla suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:30:00 -
Firari Can Dündar yine iftira peşinde!

 Yeni Akit/Ankara 

İspanya yapımı olan La Casa De Papel adlı internet dizisinden esinlenerek Türkiye’de komedi türünde bir dizi çekileceğinin duyulmasının ardından sözde gazeteci hain Can Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile hükümeti hırsızlıkla suçladı.

Dündar hala 128 milyar doları sayıklıyor

İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinen La Casa De Papel adlı internet dizisinin Türkiye’de komedi türünde bir dizi çekileceğinin duyulmasının ardından hain Can Dündar sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti hırsızlıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu. Dündar paylaşımında, “Geç oldu biraz. TC Merkez Bankası soygunu çekildi çoktan. Devam filmi lazım: #128MilyarDolarNerede’yi bulmak için” ifadelerini kullandı.

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