  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kobakhidze Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar

BAE'liler Türkiye'nin ünlü havalimanını satın alıyor! Duyan inanamayacak ama gerçek

İslam düşmanı CHP'li Feyza Altun'a hapis cezası

Türkiye tarihinde bir ilk! Haluk Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili günlerce konuşulacak gelişmeyi duyurdu

MEB'den bir ilk: Türkiye'de Ortaokul öğrencileri için 'zanaat okulu' açacak!

Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor!

Hayvansever geçinenler buna ne diyecek? CHP tipi liyakatli atama

45 yıllık aile şirketi konkordato ilan etmişti! Yeni karar verildi…

Aralarında CHP’li başkan yardımcısı da var! Gece Kulübü Faciasında Sıcak Gelişme
Medya Firarda emri veriyor! Fransız Burak Akbay'dan Sözcü'ye atama
Medya

Firarda emri veriyor! Fransız Burak Akbay'dan Sözcü'ye atama

Yeniakit Publisher
2024-05-16 23:48:00 - 2024-05-17 00:04:22
Firarda emri veriyor! Fransız Burak Akbay'dan Sözcü'ye atama

Hakkındaki yakalama kararı kalkmasına rağmen Türkiye'ye dönmeyen Sözcü'nün patronu Burak Akbay, firari durumda gazeteye atama yaptı.

Firari Burak Akbay, Sozcu.com.tr’nin yeni genel müdürünü kurum içi atamayla belirledi.

Hakkındaki yakalama kararı kalkmasına karşın, Fransa'da yaşamayı sürdüren Akbay, İsmail Şahin'in gazeteyle yollarını ayırmasından sonra boşalan koltuğa, Sözcü TV’nin Genel Müdürü Alişer Delek'i atadı.

Atamayı Fransa'dan yaptı!

Delek'in Sozcu.com.tr’nin de genel müdürü olarak görev yapacağını, şirket çalışanlarına Genel Müdür Mustafa Asım Akgül duyurdu.

Sözcü Gazetesi'ne yönelik başlatılan FETÖ adına suç işleme suçlaması kapsamındaki operasyon kapsamında Burak Akbay'ın aranması çıkmıştı. Fransa'ya firar eden Akbay, hakkındaki yakalama kararı kalkmasına karşın Türkiye'ye dönmedi.

Sözcü’nün firari patronu Burak Akbay’a kötü haber
Sözcü’nün firari patronu Burak Akbay’a kötü haber

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü’nün firari patronu Burak Akbay’a kötü haber

Aylardır firarda! Mahkemeden tepki çeken Burak Akbay kararı
Aylardır firarda! Mahkemeden tepki çeken Burak Akbay kararı

Gündem

Aylardır firarda! Mahkemeden tepki çeken Burak Akbay kararı

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın yakalama kararı kaldırıldı
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın yakalama kararı kaldırıldı

Aktüel

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın yakalama kararı kaldırıldı

Cevapsız kalan bir soru daha: Murat Ongun Cenevre'den sonra neden Paris'e gitti?
Cevapsız kalan bir soru daha: Murat Ongun Cenevre'den sonra neden Paris'e gitti?

Siyaset

Cevapsız kalan bir soru daha: Murat Ongun Cenevre'den sonra neden Paris'e gitti?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23