Firarda emri veriyor! Fransız Burak Akbay'dan Sözcü'ye atama
Hakkındaki yakalama kararı kalkmasına rağmen Türkiye'ye dönmeyen Sözcü'nün patronu Burak Akbay, firari durumda gazeteye atama yaptı.
Firari Burak Akbay, Sozcu.com.tr’nin yeni genel müdürünü kurum içi atamayla belirledi.
Hakkındaki yakalama kararı kalkmasına karşın, Fransa'da yaşamayı sürdüren Akbay, İsmail Şahin'in gazeteyle yollarını ayırmasından sonra boşalan koltuğa, Sözcü TV’nin Genel Müdürü Alişer Delek'i atadı.
Atamayı Fransa'dan yaptı!
Delek'in Sozcu.com.tr’nin de genel müdürü olarak görev yapacağını, şirket çalışanlarına Genel Müdür Mustafa Asım Akgül duyurdu.
Sözcü Gazetesi'ne yönelik başlatılan FETÖ adına suç işleme suçlaması kapsamındaki operasyon kapsamında Burak Akbay'ın aranması çıkmıştı. Fransa'ya firar eden Akbay, hakkındaki yakalama kararı kalkmasına karşın Türkiye'ye dönmedi.