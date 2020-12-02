  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı
Spor

Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:41:03 -
Fiorentina Teknik Direktörü Prandelli, Kovid-19'a yakalandı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın teknik direktörü Cesare Prandelli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fiorentina Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, protokoller gereği yapılan testlerde teknik direktör Prandelli'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Prandelli'nin tecrit altına alındığı, takımın da sağlık protokollerin öngördüğü prosedürü izlemeye devam edeceği kaydedildi.

10 yıl sonra geçen ay yeniden Fiorentina'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik adam, takımın başında şu ana kadar ligde çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmış, İtalya Kupası 4. tur maçında Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenmişti.

Cesare Prandelli, 2014-2015 sezonunun başında kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı
Siyaset

Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK için sarf ettiği, “Satılık ordu” şeklindeki skandal sözleri hakkında, sözde ülkücü İYİ Parti Ge..
Mehmet Metiner görevinden ayrıldı
Gündem

Mehmet Metiner görevinden ayrıldı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Star gazetesinden ayrıldığını açıkladı.
Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Suriye'deki savaştan kaçarak sığınan Suriyelilere yönelik bazı kurum ve kişiler tarafından algı kampanyası sürüyor. Son olarak Fatih Altaylı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay