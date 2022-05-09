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Spor Fiorentina - Roma maçı ne zaman hangi kanalda? Roma maçı şifresiz mi?
Spor

Fiorentina - Roma maçı ne zaman hangi kanalda? Roma maçı şifresiz mi?

İtalya Serie A'nın 36.haftasında Fiorentina sahasında Roma'yı konuk edecek. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşmanın ne zaman hangi gün saat kaçta hangi oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fiorentina-Roma maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-09 09:57:00 -
Fiorentina - Roma maçı ne zaman hangi kanalda? Roma maçı şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 36.hafta heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Fiorentina - Roma maçı ne zaman hangi kanalda? Roma maçı şifresiz mi?

Fiorentina, ligin 36.haftasında Stadio Artemio Françhi'de Roma'yı bu akşam yani 9 Mayıs Pazartesi akşamı konuk edecek. Zorlu karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport maçı şifresiz olarak yayımlayacak.

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