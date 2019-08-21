Fiorentina, Ribery'yi transfer etti
- Bayern Münih ile sezon sonunda yollarını ayıran 36 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerini İtalyan ekibi Fiorentina'da sürdürecek21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:41
İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, Fransız yıldız Frank Ribery'yi kadrosuna kattı.
Alman ekibi Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılan 36 yaşındaki Ribery, kariyerini İtalyan temsilcisi Fiorentina'da sürdürecek. Floransa'da havalimanında coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan Fransız futbolcunun iki yıllık sözleşmeye imza attığı basına yansıdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun yarın basına tanıtılacağı kaydedildi.
Ribery, 12 yıl forma giydiği Bayern Münih ile 8'i Bundesliga şampiyonluğu olmak üzere toplam 21 kupa sevinci yaşadı. Alman ekibi, eski futbolcusuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "bol şans" diledi.
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