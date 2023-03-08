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Spor Fiorentina maçının taktiğini çalıştılar
Spor

Fiorentina maçının taktiğini çalıştılar

Deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 22:41:00 -
Fiorentina maçının taktiğini çalıştılar

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile oynayacağı maç için bugün İtalya’nın Floransa şehrine gitti. Kırmızı-beyazlı ekip Artemio Franchi Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

TSİ 20.00’de Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Fiorentina ile Sivasspor yarın TSİ 23.00’te Artemio Franchi Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji düdük çalacak.

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