Fiorentina-Lazio maçı saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 9.haftasında Fiorentina ile Lazio karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Fiorentina ile Lazio arasında oynanacak maçın saatini araştırıyor. Peki, maç saat kaçta?
Fiorentina-Lazio maçı saat kaçta CANLI İZLE
Fiorentina bu akşam sahasında Lazio'yu konuk edecek. Franchi Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Fiorentina-Lazio muhtemel 11'ler:
Fiorentina: Pietro Terraccino; Lorenzo Venuti, Lucas Martinez Quarta, Igor, Cristiano Biraghi; Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat, Rolando Mandragora; Christian Kouame, Luca Jovic, Riccardo Saponara
Lazio: Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Patric, Alessio Romagnoli, Adam Marusic; Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Ciro Immobile, Mattia Zaccagni