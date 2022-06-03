Finlandiyalı vekilden terör seviciliği

Ülkenin Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye’nin endişelerini görüşmeye hazır oldukları şeklinde açıklama yaparken, Finlandiya Parlamentosu Sosyal Demokrat Milletvekili ve Parlamentodaki Kürt Dostluk Grubu Başkanı Johan Kvarnström farklı bir demeç verdi.

"Müzakere edemeyiz"

Türkiye, hem Finlandiya hem de İsveç'ten, terör örgütleri unsurları için barınma noktaları olmalarını istemiyor. Bu iki ülkeye, terörle aralarına net çizgi çekmeleri talebi iletildi.

Kvarnström ise Rudaw'a yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın "değerlerini" ve "ilkelerini" müzakere edemeyeceklerini belirtti.

"Onları sınır dışı etmeyeceğiz"

FETÖ'cüleri ve PKK'lı teröristleri işaret eden Kvarnström, "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız." dedi.

Kürtlerle çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatan Finlandiyalı vekil, “Kürtler hakkında çok şey öğrendim, her şeyi bilmiyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum ki Kürtlerin dağlardan başka dostları da olsun” dedi.



Türkiye ile diyalog halinde olmanın ve pozisyonlarını korumalarının önemli olduğu şeklinde görüş paylaşan Finlandiyalı vekil, şöyle devam etti:

"Finlandiya, bağımsızlığını sürdürme konusunda bazı önlemler alması gerektiği düşüncesinde. Dolayısıyla bir savunma koalisyonunun parçası olmalıyız."

Finlandiya Meclis Başkanı Matti Vanhanen da "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristler konusunda, "Türkiye, siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor.” demişti.

İade talebi kabul edilmedi

Türkiye, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ve İsveç'ten 10 FETÖ'cü ile 11 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini talep etti.

Ancak iki İskandinav ülkesi, bu taleplere olumlu yanıt vermedi.