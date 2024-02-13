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Dünya Finlandiya'dan Trump'ın NATO açıklamasına sert tepki
Dünya

Finlandiya'dan Trump'ın NATO açıklamasına sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-02-13 20:53:00 -
Finlandiya'dan Trump'ın NATO açıklamasına sert tepki

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Alexander Stubb, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO sözlerine sert tepki gösterdi.

Stubb, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine ilişkin, ABD'de yürütülen seçim kampanyasının, Finlandiya'dakinden farklı olduğuna dikkati çekti.

ABD'deki kampanyalarda kullanılan retoriğin daha güçlü olduğunu vurgulayan Stubb, "Bu aşamada sakin kalmak ve NATO üyeliğimizi inşa etmeye odaklanmak en iyisi." dedi.

Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini Stubb önde tamamlamıştı

Stubb, 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu, resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamlamıştı.
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Oyların yüzde 51,6'sını Stubb, yüzde 48,4'ünü ise rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto almıştı.

Stubb, görevine 1 Mart'ta başlayacak.

Kaynak: AA

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