Finlandiya'dan flaş iddia: Rusya'dan yaklaşık bin kadar göçmen! Rusları kızdıracak açıklaması! Devam edecek

Finlandiya yaptığı açıklamada, 'binlerce' üçüncü ülke göçmeninin Rusya sınırını geçerek topraklarına geçmek için beklediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Finlandiya, Avrupa Birliği'ne girmek için geçerli belgelere sahip olmayan göçmenlerin sayısının artması nedeniyle, geçtiğimiz yılın sonlarında Rusya ile olan bin 340 kilometrelik sınırındaki tüm geçişleri kapatmıştı. Finlandiya, Moskova'yı göçmenleri sınıra yönlendirmekle suçluyor ancak Kremlin bu iddiayı yalanladı.

BAHARLA BİRLİKTE GÖÇMEN SAYISI ARTABİLİR

İçişleri Bakanı Mari Rantanen basın toplantısında "Rusya tarafında binlerce insanın Finlandiya'ya gitmek için beklediğine dair bilgimiz var" dedi ve bunun 'topluma yönelik bir tehdit' olduğunu ekledi.

Finlandiya'nın ormanlık sınır bölgelerinde kış aylarında dondurucu sıcaklıklar ve derin kar görülürken Rantanen, baharın gelmesi ve sıcaklıkların giderek artmasıyla birlikte daha fazla göçmenin yasa dışı yollardan geçmeye çalışabileceğine inandığını söyledi.

Rantanen, mevcut AB mevzuatının Finlandiya'nın karşılaştığı gibi durumların ele alınmasına yönelik çözümler sunmadığını söyledi.

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Finlandiya sınır idaresi, aralarında Yemen, Somali ve Suriye'nin de bulunduğu ülkelerden 1.300'den fazla sığınmacının geçtiğimiz yılın Ağustos ve Aralık ayları arasında Rusya'dan Finlandiya'ya girdiğini, bunların 900'ünün yalnızca Kasım ayında olduğunu söyledi.

Finlandiya göçmenlik dairesi Ocak ayında Reuters'e yaklaşık 160 göçmenin yerini tespit edemediğini ve muhtemelen başka bir Avrupa ülkesine doğru yola çıktıklarını söylemişti.