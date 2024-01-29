  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı
Dünya

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 11:28:00 -
Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı

Finlandiya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı seçimi için dün sandık başına giden Finlandiya'da oy sayma işlemi tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlarken, eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşti.

Adaylardan Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho oyların yüzde 19'unu alarak 3, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn ise oyların yüzde 15,3'ünü alarak 4. sırada yarışı tamamladı.

Seçimlerin resmi sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Stubb ile Haavisto arasında geçecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 11 Şubat'ta yapılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi
Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi

Dünya

Finlandiya endişeli! Onlarcası ülkeye girdi

Dikkat çeken zamanlama! ABD ile Finlandiya'dan savunma anlaşması
Dikkat çeken zamanlama! ABD ile Finlandiya'dan savunma anlaşması

Dünya

Dikkat çeken zamanlama! ABD ile Finlandiya'dan savunma anlaşması

Finlandiya Savunma Kuvvetleri ve Patria arasında F-35 sözleşme
Finlandiya Savunma Kuvvetleri ve Patria arasında F-35 sözleşme

Dünya

Finlandiya Savunma Kuvvetleri ve Patria arasında F-35 sözleşme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23