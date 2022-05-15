Putin 'vururuz' demişti! Finlandiya NATO kararını açıkladı
Gelen son dakika bilgilerine göre, Finlandiya hükümeti, NATO’ya resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.
AP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Finlandiya hükümeti NATO’ya resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.
Açıklama, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin tarafından Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak bir basın toplantısında yapıldı.
Putin uyardı: Hata yapmış olursunuz
Rusya lideri Vladimir Putin ile dün telefonda görüşen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO’ya katılacaklarını söylemişti.
Kremlin Sarayı, Putin’in NATO adımının “hata” olacağını Finlandiyalı mevkidaşına ilettiğini aktardı. İki liderin telefon görüşmesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Finlandiya ve İsveç’in atacağı bu adım elbette Rusya’nın önlem almasını gerektirecek. Durumu değerlendirerek gereken yanıtı vereceğiz” denildi.