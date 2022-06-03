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Dünya Finlandiya metrosunda Öcalan afişleri
Dünya

Finlandiya metrosunda Öcalan afişleri

Helsinki yönetimi, bir yandan ‘PKK terör örgütüdür’ derken diğer yandan, örgüt elebaşı Apo’ya özgürlük isteyen afişleri metro istasyonlarında gösterip, resmen Türkiye ile dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 11:21:00 -
Finlandiya metrosunda Öcalan afişleri

Türkiye’nin NATO üyeliğine karşı çıktığı Finlandiya, yanardöner tutumundan vazgeçmiyor...

Rusya korkusuyla İsveç gibi NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya söylemlerinde PKK terör örgütüdür dese de uygulamalarında bunun tam tersine imza atıp, adeta Türkiye ile dalga geçiyor... Bunun son örneği başkent Helsinki’deki metrolarda bulunan ekranlarda, PKK elebaşı ‘Öcalan’a özgürlük’ afişlerinin yayınlanması oldu.

Türkiye’nin teröre verdiği desteği kesmesini istediği iki ülkeye diyalog çağrısı yapıp, Ankara’nın şartlarını yerine getirmek istediklerini belirtiyor.

Bir öyle bir böyle

Bir yandan Türkiye’nin gönlünü almak için ılımlı ifadeler kullanıp, NATO’ya katılım yolunu açmak isteyen Finlandiya’nın Helsinki’deki metrolarda terör örgütü elebaşı “Öcalan’a özgürlük” afişleri yayınlaması tutarsızlıklarını ortaya koydu.

Bir yandan ‘PKK terör örgütü’ deyip, diğer yandan Apo’yu kahraman gibi gösterme çabasına giren Finlilerin bu aymaz tavrı Ankara’nın iki İskandinav ülkesine tepkisinin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi.

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