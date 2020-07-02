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Finlandiya Hava Kuvvetleri gamalı haç sembolünü ambleminden çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:09:27 -
Finlandiya Hava Kuvvetleri gamalı haç sembolünü ambleminden çıkardı

ANKARA (AA) - İskandinavya ülkesi Finlandiya'da Hava Kuvvetleri, Nazi Almanyası ile kurulan irtibatın sebep olduğu yanlış anlaşılmaları önlemek üzere amblemindeki gamalı haç sembolünü çıkarma kararı aldı.

BBC'de yer alan habere göre, Hava Kuvvetleri, değişiklik hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, personelin üniformalarında kanatlı gamalı haç sembolünün yerini ortasında kartal bulunan taç çerçeveli bir kokardın aldığı görüldü.

Değişiklik, Helsinki Üniversitesinden akademisyen Teivo Teivainen'in sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Finlandiya'nın Rusya'dan bağımsızlığını kazandığı 1918 yılından bu yana Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan amblem, Almanya'da daha sonraki yıllarda ortaya çıkan Nasyonal Sosyalist (Nazi) hareketinin sembolü olarak kullanıldığı için Nazi Almanyası ile ilişkilendiriliyordu.

Finlandiya, II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile müttefik olduğundan amblem savaş sonrasında uçaklardan ve diğer araçlardan kaldırılmış ancak üniforma ve kokartlarda kullanılmaya devam etmişti.

Kokardın Nazi Almanyası ile bağlantılandırılmasını önlemek üzere amblem değişikliğe gidildiği tahmin ediliyor. Finlandiya Hava Harp Akademisi eski ambleme uçak pervanesi iliştirilmiş bir versiyonunu kullanmaya devam ediyor.

- Hava Kuvvetlerinin ilk uçağında gamalı haç vardı

Gamalı haç sembolü, İsveçli soylu Eric von Rosen'in uğuruna inandığı sembolü boyattığı bir uçağı 1918'de yeni bağımsızlığını kazanmış komşu Finlandiya'ya hediye etmiş olmasından geliyor. "Thulin Typ D" model uçak Fin Hava Kuvvetlerinin ilk uçağı olurken, filoya eklenen yeni uçaklarda da gamalı haç sembolü yer aldı. Sembol zamanla Hava Kuvvetlerinin amblemi haline geldi.

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