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Gündem Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kahramanmaraş’ta: Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet
Gündem

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kahramanmaraş’ta: Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet

Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 16:23:00 -
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kahramanmaraş’ta: Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet

Uçakla Kahramanmaraş Havalimanı’na inen Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki kriz masasına gelerek Vali Ömer Faruk Coşkun dan bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Niinsitö, “Bu büyük bir olay. Bütün aile ve akrabalarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini gördüm. Finlandiya'da biz çok deprem görmüyoruz ama burada gördüğümüz manzara acıyı paylaştığımıza yetti. Dışişleri bakanlığımız ve diğer Avrupa birliği bakanlarımız ile birlikte neler yapabileceğimiz hakkında bir toplantı yaptık. Şimdiye kadar görülmemiş büyük bir afet. Çalışmalarınız görüyorum ve bu çalışmalar neticesinde hayat tekrardan normale dönecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Niinistö, daha sonra depremin en çok hasar verdiği Trabzon ve Azerbaycan bulvarında araçla inceleme yaptıktan sonra Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kenti ziyaret etti. Depremzede vatandaşlar ve çocuklarla buluşan Niinistö, vatandaşlarla sohbet etme imkanı da buldu.

Niinistö, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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