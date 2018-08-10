THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Fındıktaki kayıplara karşı “file örtü"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce hazırlanan proje kapsamında, fındık hasadında kayıpları önlemek, gizli fındık çürüğünü ortadan kaldırmak ve randımanı artırmak için fındık bahçesi file örtü ile kaplandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:27
Fındıktaki kayıplara karşı “file örtü"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ümit Serdar, yaptığı açıklamada, fındık hasadında yere dökülen fındıkların toplanması sırasında kayıplar yaşandığını, toprakla uzun süre temas eden üründe ise gizli fındık çürüğü oluştuğunu anlattı.

RANDIMAN KAYBI 130 BİN TON

İki yıl sürecek projenin esasının, fındık bahçelerinin file örtüyle kaplanarak ürün kaybının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serdar, şöyle devam etti:

''Ülkemizin yılık yaklaşık 650 bin tona yakın fındık üretimi var. Bu üretimin yüzde 15 ile 20'si gizli çürük olarak randıman kaybına neden oluyor. Bu nedenle fındıkta 15 yıldır kaybolan verimi ve randımanı artırmak için fındık arazilerinde hasatta file uygulaması çalışması başlattık. Üniversitemize ait üç hektarlık fındık bahçesinde zemine file örtüler sererek birbirlerine ekledik. Hasat döneminde olgunlaşan fındıklar bu örtünün üzerine dökülecek. Daha kısa sürede toplanarak direkt harmana götürülecek. Fındık toprağa temas etmeyeceği için toprakta ıslanma nedeniyle meydana gelen gizli çürük olayı ortadan kalkacak. Böylelikle fındıkta kaliteyi artırıp, randıman artışını sağlamış olacağız.''


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:27
  1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi
  2. Fındık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı: 2 kişi yaralandı
    1. Bursa'da tarlaya uçan otomobil yandı:..
    2. Kırklareli’nde kaçak göçmen..
    3. AK Partili Akdağ: Oynanan oyunların..
    4. Dolar ne zaman düşer?
    5. Siyonist gazeteci duyurdu: İsrail..
    6. Avrupa Birliği hizmet ekonomisi olma..
    7. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    8. 9. sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır?
    9. HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden..
    10. 8. sınıf nakil işlemleri 2018
    11. Büyükelçiler Konferansı Ankara ve..
    12. Yunanistan teröristlere sahip çıktı
    13. Lise nakil başvuru sonuçları ne zaman..
    14. AK Parti'den 52 devlet başkanına flaş..
    15. Almanlardan skandal manşet!
    16. Türkiye yeni göç dalgalarına gebe
    17. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    18. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    19. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
    20. Cunta avukatları FETÖ avukatı oldu
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar
    İŞKUR duyurdu! KPSS'siz alınacaklar