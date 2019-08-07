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Fındıkta stratejik işbirliği

Fındık hasadı törenine katılmak üzere Ordu’ya gelen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda bir araya geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:20
Fındıkta stratejik işbirliği

Fındık hasadı törenine katılmak üzere Ordu’ya gelen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Programda 3 ülke arasında “Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu” açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu deklarasyonu Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında işbirliğini geliştirmek, üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ve fındık alanında daha yakın bir işbirliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacıyla yapmaktayız” dedi. Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili de fındığa ilişkin işbirliğinin her üç ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Bu arada Bakan Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30’luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 1.2 milyar TL ödemelerinin başladığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:20
  1. Fındık
  2. Ordu
  3. Türkiye
  4. Azerbaycan
  5. Gürcistan
  6. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu
  7. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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