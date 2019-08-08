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Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son dönemde uyguladığı stratejik politikalarla Ordu’yu geleceğe hazırlamaya başladı. Güler, Ordu’yu ulusal ve uluslararası politikalarla buluşturarak geleceğe yönelik yeni vizyon projeleriyle dikkat çekiyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port için başta Büyükelçisi dahil Singapurlu firmaların, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımı için Çinli firmaların sıraya girdiği bir dönemde fındık konusunda gerçekleştirdiği iki girişim olayı uluslararası boyuta taşıdı.


İlk etapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşen Başkan Güler, fındık fiyatı ve TMO konusunda rapor verdi. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını 16.5-17 TL olarak açıklarken, her yıl alım dönemi problemi yaşanan TMO’nun ise Kurban Bayramı’nın hemen ardından alımlara başlaması talimatını vererek üreticiyi sevindi.


Fındık politikasının belirlenmesinde büyük rol oynayan Başkan Güler, ikinci bir adım atarak fındığı uluslararası alana taşıdı. Dünya fındık üretiminin yüzde 80’ini oluşturan ancak bugüne kadar birbirlerinin alternatifi gibi politika izleyen Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ı bir araya getirerek ortak hareket etme ve ortak politikalar üretme konusunda tarihi bir adım attı.



Fındıkta rekabet yerine ortak işbirliği kararı


Güler, uluslararası tecrübesini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında ‘Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu’ imzalanmasını sağladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili’nin imzaladığı iyi niyet deklarasyonu ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan fındık alanında ortak iş birliğini geliştirmek, ortak üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliği yapacak.


Bugüne kadar 3 ülke arasında Ankara, Bakü ve Tiflis gibi başkentlerde imzalanan bu tür anlaşmalar bu kez Ordu’da imzalandı. 3 ülkenin Tarım Bakanı Ordu’da bir araya gelerek dünya fındık sektöründe tarihi bir adım atarak ortak hareket etme kararı aldı.


Başkan Güler, bu başarıyı 3 ülkenin tarım bakanını aynı fındık bahçesinde, aynı fındık dalından aynı anda fındık hasadı yapmalarını sağlayarak taçlandırdı. Dünya fındık alanında söz sahibi 3 ülkenin Bakanı, Ordu’da düzenlenen ‘Fındık Hasat Şenliği’ne katılarak hem Türkiye hem dünyaya önemli mesajlar verdi.



Fındık hasadında üç ülke omuz omuza


Dünyanın en fazla fındık üretilen şehri Ordu’da düzenledikleri Hasat Şenliği’nde, dünya fındık üretiminde en büyük paya sahip 5 ülkeden 3’ünün Bakanlarını bir araya getirdiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu konuda tarihi adım atıldığına dikkat çekti. Fındık üretim alanında düne kadar birbirlerine rakip olarak gösterilen 3 ülkenin Ordu’da ‘Fındık Yetiştiriciliği Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu’ imzalandığını belirten Güler, “Kalite ve verimi arttırma, hastalık ve zararlılarla mücadele, fındığa katma değer oluşturma, birlikte yürümek adına oluşturulan stratejik iş birliği deklarasyonunu, 3 bakan birlikte açıkladık. Bu birliktelik Uluslararası Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) benzeri bir birlikteliğin de temellerinin atılmasına zemin oluşturacak” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:31
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