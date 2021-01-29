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Ekonomi Fındıkta hedef üretimi üçe katlamak
Ekonomi

Fındıkta hedef üretimi üçe katlamak

Türkiye’de dönüm başına düşen ortalama fındık miktarının 90 kilogram olduğunu belirten Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, “Olması gereken, Türkiye’nin mevcut üretimini en az 2,5-3 katına çıkartmak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:05:00 -
Fındıkta hedef üretimi üçe katlamak

Karadeniz Fındık ve Mamulleri Birliği (KFMİB) verilerine göre, Türkiye son 20 yılda çeşitli ülkelere 4 milyon 993 bin 167 ton iç fındık sattı. Yılda ortalama 120 ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemde toplam 32 milyar 195 milyon 654 bin 140 dolarlık iç fındık dış satımı gerçekleştirdi. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye’de son 20 yılın ortalamasına göre yılda 630 bin ton civarında fındık üretildiğini, iç ve dış piyasada yıllık tüketim miktarının ise yaklaşık 600 bin ton olduğunu söyledi. Arslantürk, Türkiye’nin 2020 yılında 280 bin 924 ton iç fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar elde ettiğini belirtti.

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