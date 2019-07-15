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Fındık üreticisinin fiyatı beklentisi 20 TL

Ordulu üreticiler fındık fiyatlarının erken açıklanmasını ve fiyatın 20 lira olmasını istediklerini söylediler.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
Fındık üreticisinin fiyatı beklentisi 20 TL

Ordulu üreticiler fındık fiyatlarının erken açıklanmasını ve fiyatın 20 lira olmasını istediklerini söylediler.


"20 TL olsun o da bu yıl olsun" diyerek sözlerine başlayan Aybastılı fındık üreticisi Musa Aydoğan, “Mahsulümüz bahçemizde, aklımız fiyatlarda. Bizleri mağdur etmesinler. Fındığımıza göre yılımızı planlıyoruz. Düğünümüzü, nişanımızı fındığımıza bağladık. Olmazsa olmazımız çocuklarımızın geleceği, aşımız, işimiz emeğimiz fındıktır. Mahsulümüz bu durumu hiç hak etmiyor. 20 TL bizim için çok güzel bir rakam. Fındık ayı öncesinde masraflarımız ağır. Bahçelerimizin son bakımlarını yapıyoruz. Temizletme masrafları, gübre masrafları biraz bizleri yordu. Serbest piyasada oluşacak fiyatlar bizleri memnun ederse bütün bölgenin ekonomisi kazanır” dedi.


Fatsalı üretici Fatih Bektaş ise, “Dünyanın en değerli ürünü olan fındık bölgemizde yetişiyor. Bu mahsulümüzü iyi yetiştirerek ve kurutarak pazara indiriyoruz. Gerçekten çok zahmetli bir toplayışı var fındığın. İşçi maliyetleri de eklendiği zaman bazen masrafı kazancını geçiyor. İsteğimiz 20 TL’dir. Bu fiyat tüm üreticileri memnun edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11
  1. doğa

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