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Fındık üreticisine hasat uyarısı

Giresun Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin fındık hasadı öncesi üreticilere uyarılarda bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
Fındık üreticisine hasat uyarısı

Giresun Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin fındık hasadı öncesi üreticilere uyarılarda bulundu.


Fındık hasadının tam olgunlaşmadan toplanılmaması, harmanlanması ve çuvallaması konularında üreticileri bilgilendiren Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Şahin, Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan ve büyük ekonomik değere sahip fındığın hak ettiği değeri bulabilmesi, kalite ve itibarının zedelenmemesi için hasat dönemi bir takım konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Şahin yaptığı açıklamada “Hasat mevsiminden en az bir hafta önce fındık bahçelerindeki yabancı otlar temizlenmelidir. Bahçede bulunan ve farklı zamanlarda hasat olgunluğuna gelen farklı çeşitler hasat olgunluğuna göre ayrı, ayrı hasat edilmelidir. Hasat, yerden vefındıklar tam olgunlaştıktan sonra yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna gelip kendiliğinden yere dökülen fındıklar yerde bekletilmeden toplanmalıdır. Hasat edilen fındıklar jüt (panike) çuvallar içerisinde, aynı gün harmana getirilmeli, kesinlikle naylon çuvallar içinde ve sıkışık bir vaziyette bahçede bekletilmemelidir. Çünkü bunun sonucunda küflenme ve çürüme başlar. Harmana getirilen zuruflu fındıklar büyük yığınlar ve kalın tabaka oluşturacak şekilde yığılıp bekletilmemelidir. Züruflu fındıklar toprakla temas ettirilmemeli ve yağmurdan korunmalıdır. Üzerine örtülen naylon örtü çardak şeklinde olmalıdır. Züruflu fındıklar; beton harmanlarda 15-20 cm kalınlığında serilerek güneşte bir,iki gün soldurulduktan sonra patoza verilmelidir. Patoza verilen fındıklar hiç zaman geçirmeden harmana serilmeli ve kararmaması için saat başı karıştırılmalıdır. Eğer harman beton değilse fındığın toprakla temasını önlemek için jüt tente veya bez kullanılmalıdır. Beton veya jüt tente üzerine sererek kurumaya bıraktığımız fındıkları yağmurdan korumak için üzerine örteceğimiz naylon örtü direkt fındığın üzerine değil, en az 30-40 cm yükseklikte çardak yaparak örtülmelidir. Tam olarak kuruyan (en fazla yüzde 6 nem) kabuklu dane fındıkların içindeki patozun kırdığı iç fındıklarla yabancı maddeler seçilmelidir. Çünkü bu maddelerin dayanıklılık süresi az olduğu için küflenerek aflatoksin oluşturabilmektedir. Kuruyan fındıklar iyice soğuduktan sonra, sabah erken veya akşam geç saatte jütçuvallara koyulmalıdır. Naylon çuvallarda fındıklar kızışma yapmakta, bunun sonucu da küflenme oluşacağından jüt çuval kullanılmalıdır. Kuruyan kabuklu fındıklar hemen pazara götürülmeyecekse, temiz, rutubetsiz ve havalandırma özelliğine sahip bir depoda muhafaza edilmelidir.” bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
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