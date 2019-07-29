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Fındık üreticilerine “Mahsulü erken toplamayın” uyarısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık taban fiyatının memnuniyet verici olduğunu belirtirken fındık üreticilerine mahsullerini erken toplamamaları uyarısında bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
Fındık üreticilerine “Mahsulü erken toplamayın” uyarısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık taban fiyatının memnuniyet verici olduğunu belirtirken fındık üreticilerine mahsullerini erken toplamamaları uyarısında bulundu.


Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat fındıkta verimin daha iyi olması için üreticileri mahsullerini erken toplamamaları konusunda uyardı. Pulat yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “26 Temmuz 2019 Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti genel merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda fındık üreticimizin merakla beklediği fiyatlar açıklanmıştır. Buna göre Giresun fındığı için taban fiyat kg’da 17 lira, Levant fındık kg’da 16,5 lira olarak belirlenmiştir. Toprak Mahsulleri Ofislerinin Kurban Bayramı sonrasında alım işlemlerine başlayacağı ifade edilmektedir. İlçemizde yapılan çalışmalar neticesinde hasat tarihleri; sahil kesiminde 5 Ağustos, orta kesimde 10 Ağustos, yüksek kesimde 15 Ağustos olarak belirlenmiştir.


Ancak fındık üreticilerimizin 2019 yılı ürünlerini değerinde satabilmeleri ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından, zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Toprak Mahsulleri Ofislerine fındık teslim etmek isteyen üreticilerimizin hasattan sonra fındıklarını çok iyi kurutmaları temizlemeleri ve haral çuvallara koyarak muhafaza etmeleri teslim ederken zor durumda kalmamaları için çok önem arz etmektedir. Fındık üreticilerimize bu taban fiyatların hayırlı olmasını bol bereketli kazançlı bir sezon geçirmelerini dileriz.”

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:11
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