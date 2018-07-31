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Fındık üreticilerinden çağrı: Fiyatların düşmesine engel olun

Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındıkta 18-20 liranın altında bir fiyatın üreticiyi mağdur edeceğini dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın üreticinin mağdur olmasını önleyecek rakamları bir an önce açıklamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:15
Fındık üreticilerinden çağrı: Fiyatların düşmesine engel olun

Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin iç piyasaya fındık vermesinin düşük fiyatlara zemin hazırladığını savunarak, "Fındığın gerçek değerinin ortaya çıkması için 1 gram bile iç piyasaya satılmaması gerekir. Tarım Bakanlığına sesleniyoruz, bu yolla fiyatların düşülmesine engel olun." diye konuştu.

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın üreticinin mağdur olmasını önleyecek rakamları bir an önce açıklamasını bekliyoruz." ifadesini kullanan Albayrak, şunları kaydetti:

"Yabancının çürük cevizinin 30 liraya satıldığı şehrimizde, 12-13 lirayı dillendirmeleri kabul edilemez. Bu yılki fiyat artışı göz önüne alındığında 18-20 liranın altına düşen fındık fiyatları üreticiyi mağdur eder. Ayrıca bahçe bakımını da engelleyecektir. Fındık hasadının başladığı bugünlerde, ilgili bakanlıklarımız maliyet ve taban fiyat belirlemesini bir an önce yapmalıdır. 12-13 lira gibi görüş açıklamaları spekülatif amaçlıdır, kabul edilemez. Yaşadığımız fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 lira taban fiyatın üreticiyi ezmeyeceği, bahçesinin bakımını özendireceğine inanıyoruz."

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:15
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