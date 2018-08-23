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Fındık üreticileri emeklerine bekçilik ediyor!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık üreticileri, fındık bahçelerinde topladıkları mahsulleri için hırsızlığa karşı harmanlarının başında bekliyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:28
Fındık üreticileri emeklerine bekçilik ediyor!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık üreticileri, gece gündüz aile bireyleri harmanlarında fındıklarının başında nöbet tutarak mahsullerini bekliyorlar. Fındığın çok zahmetli bir mahsul olduğunu belirten üretici İbrahim Ekiz, "Fındık bahçesinde fazlalık dalların kesimi, ot biçimi ve en son toplaması derken senenin 11 ayı çalışıyoruz. Fındığı harmana getirdikten sonra biraz rahatlıyoruz. Havalar müsait olduğu zaman hep tarladayız. Fındık emek isteyen bir ürün. Uzaktan bakılınca sadece toplama yaptığımız sanılıyor ama öyle değil. Devamlı ürünümüzün yanındayız. Fındığımızı pazara indirmeden harmanda iyi kurutuyoruz. Tabi bu kurutma hemen olmuyor. Havanın durumuna göre uzun da sürebiliyor kısa da. Tabi ki kurutma esnasında da fındığımızın başını bekliyoruz" dedi.

Fındıktan elde ettikleri gelirle yıl boyu geçimlerini sağladıklarını belirten Necmi Baygın ise, "Biz burada herkes sıcak yatağında yatarken harman bekliyoruz. Beklemek zorundayız, bu bizim çoluk çocuğumuzun rızkı. Sabah gün ışıyana kadar komşularımızla birlikte değişmeli olarak nöbet tutuyoruz. Bu işlem bir ay boyunca devam edecek" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:28
  1. Ordu
  2. Fındık harmanı
  3. fındık üreticileri
  4. Hırsızlığa karşı bekçilik

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