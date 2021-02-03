Fındık, şubat ayına 22,50 liradan başladı
Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı.
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, haftalardır 23,50 lira seviyesinde rutin süreç izleyen ürün fiyatında son günlerde düşüş yaşandığını belirtti. Şubat ayına pazarda rakamın bir lira gerileyerek başladığını vurgulayan Bölük, “Serbest piyasada bugün bir kilogram fındık 22,50 liradan işlem görüyor.” dedi. Bölük, pazara fındık inişinin azlığının yanı sıra alıcıların talebinin de istenilen seviyelerde gerçekleşmemesinin fiyatta baskı yarattığını savundu.