Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında 2021 fındık fiyatlarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fındık alım fiyatımız Giresun fındık alım fiyatımız kilogram başına 27 lira levant kalite fındık için ise 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira 30 lira arasında değişiyor” demişti. Fındıklarını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne teslim eden vatandaşların fındık parası ödeme tarihleri de belli oldu.

Fındık paraları yattı mı?

Fındık parası ne zaman yatacak 2021? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "TMO'nun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındıklarını teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz." diyerek fındık ücreticilerine müjdeyi verdi.