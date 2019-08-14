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Fındık mantarına ‘gurbetçi’ rağbeti

Ordu’da yöresel bir lezzet olan tirmit mantarına Kurban Bayramı için il dışından gelen gurbetçileri oldukça fazla rağbet gösteriyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:19
Fındık mantarına ‘gurbetçi’ rağbeti

Ordu’da yöresel bir lezzet olan tirmit mantarına Kurban Bayramı için il dışından gelen gurbetçileri oldukça fazla rağbet gösteriyor.


Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu’da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Yağışlar sonrası yetişen ve toplaması bir hayli zor olan tirmit mantarı, vatandaşlar tarafından bu mevsimde bolca alınarak, hem turşu yapılıyor hem de dondurucularda muhafaza ediliyor. Özellikle Kurban Bayramı için il dışından gelen gurbetçiler, 10’ar kiloluk tirmit alıp, gidecekleri yere götürüyor. Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda bu zamanda ‘fındık’ çeşidiyle satılıyor. Satıcıların da yüzünü güldüren tirmitin kilogramı 20 TL’den satışa sunuluyor.


Ordu’da tirmit mantarı satışı yapan Alaaddin Polat yağmur yağışına göre ekim ayının sonuna kadar tezgahlarda tirmitin bulanabileceğini söyledi. Şuan satılanların yaz tirmiti olduğunu, sonbahar mevsiminde de yeniden tirmitlerin tezgahlarda olacağını ifade eden Polat, “İnsanlar şimdiden bol bol gidecekleri yere götürüyor. Özellikle gurbetçiler yüklü miktarda alıp, bu lezzetin özlemini ve hasretini gidecekleri yere götürüyor. Şuan en çok talep gurbetçilerden geliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:19
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