Fındık mantarı tezgahlarda

Ordu’nun yüksek kesimlerinde yılın belirli bir kesimlerinde yetişen ve ‘tavuk tirmidi’ olarak adlandırılan mantar türü, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Satıldığı tezgahlarında yöresel adıyla ‘fındık mantarı’ olarak bilinen mantarın kilosu 25 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde yer alanfındık bahçelerinde doğal ortamda yetişen fındık mantarı, bu sezon da yüksek fiyatına rağmen alıcı buluyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fındık mantarı satıcıların yüzünü güldürüyor. Sütlü mantarın kilosu 25 liradan satışa sunuldu.

Fındık mantarı satıcısı Faruk Acet, fındık mantarının az yetişen bir tür olduğu için fiyatının yüksek olduğunu ifade etti.

Vatandaşların yüksek fiyata rağmen almaya devam ettiğini belirten Acet, "Fındık mantarı, ilimizin yüksek kesimlerinde başta olmak üzere, iç kesimlerinde yetişiyor. Fiyatı yüksek oluyor ama vatandaşlarımız buna rağmen bu mantara büyük ilgi gösteriyor. Getirdiğimiz mantarlar kısa sürede bitiyor. Satışlar oldukça iyi" dedi.