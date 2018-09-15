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Fındık lahmacun nasıl yapılır?

Fındık lahmacun nasıl yapılır? İşte fındık lahmacunu için yapmanız gerekenler...

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:10
Fındık lahmacun nasıl yapılır?

MALZEMELER

Yarım paket yaş maya,

1 tatlı kaşığı şeker,

1 su bardağı ılık süt,

1 su bardağı ılık su,

Yarım su bardağı sıvı yağ,

Alabildiği kadar un,

Tuz

Üzeri İçin:

300 gr orta yağlı kıyma,

3 Adet domates,

Yarım bağ maydanoz,

2 adet kuru soğan,

2 diş sarımsak,

2 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı biber salçası,

2 yemek kaşığı sıvı yağ,

Tuz,karabiber, pul biber, kimyon,kişniş.

HAZIRLANIŞI

Yoğurma kabına yaş mayayı alın ve üzerine şeker katın.Ilık su ve sütü ilave edip,5 dakika mayanın kabarması için bekletin.Sıvıyağ ve tuzu ilave edip,karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.Hamurun üzerini kapatıp,20-25 dakika mayalandırın.

Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere bölün.

Hamur mayalanırken iç harcını hazırlayın.Bunun için; derin kaba kıymayı alın. Üzerine domatesleri ve kuru soğanları rendeleyin.Sarımsağı ezin.

Maydanozu ince ince doğrayın.Salçaları,sıvıyağı,tuzu ve baharatları koyup karıştırın.

Bezeleri merdane yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve açtığınız bezeleri tepsiye döşeyin.

Kıymalı harçtan bezelerin üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar yayın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişirin.

Fındık lahmacunların üzerine yeşillikler koyup sıcak sıcak limon sıkarak servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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