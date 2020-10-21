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Kadın - Aile Fındık kremalı katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri, yapılışı
Kadın - Aile

Fındık kremalı katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri, yapılışı

Sevilen lezzetli tatlılardan Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Gaziantep ve civarında yapılan katmeri fındık kremalı haliyle yediniz mi? Fındık kremalı katmer nasıl yapılır? Farklı ve lezzetli katmer tarifleri arayanlar için fındık kremalı katmer tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:43:00 -
Fındık kremalı katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri, yapılışı

Katmer, Anadolu'nun dillere destan geleneksel lezzetlerinden. Fıstıklı, kaymaklı yapılan tatlısına da pratik olan tuzlusuna da asla doyum olmuyor.

Katmer özellikle Gaziantep ve civarında tatlı olur ve antep fıstığıyla yapılır. Ege Bölgesinde tuzlu bir hamurişidir ve genellikle tahinle yapılır. Ancak fındık kreması ile yapılan bu harika katmer tarifini mutlaka deneyin.

Fındık kremalı katmer tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka

3 paket bitter çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı çekilmiş ceviz ya da fındık

YAPILIŞI:

Yufkalardan birini düz bir zemine serip eritilmiş tereyağı ve süt karışımı ile ıslatın. Üzerine biraz toz şeker ve ceviz ya da fındık serpin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin. Daha sonra yufkayı dikdörtgen şeklinde katlayın. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip pudra şekeri serperek servis yapın.

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