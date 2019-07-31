Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, sağlıksız barınma ortamlarında yaşıyor. İşçiler, tuvaleti ve suyu olmayan alanlarda derme çatma çadırlarda barınıyorlar.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Alaplı Kaymakamlığınca Mollabey ve Aşagıdağ Köylerinde oluşturulan çadır kentlere yerleşmeye başladı. Fındık işçilerinin gittikleri çoğu yerde tuvaleti, suyu olmayan alanlarda, derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar.

Tarım işçileri, 3 Ağustos’ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor. Konaklama alanında kadınlar, saçta yufka pişirirken, gençler de yakacak sorununu çözmek için alandan metrelerce uzaklıktaki ormanlık alanlardan ağaç parçaları topluyor.

"3 Ağustos’ta bahçeye gireceğiz"

Mevsimlik fındık işçisi olarak Alaplı’ya gelen Bekir Boğan, oğluna düğün yapmak için bölgeye geldiğini söyledi. Boğan, "Alaplı’yafındık toplamak için geldik. Şu anda fındık yetişmedi deniliyor. 3 Ağustos’ta bahçeye gireceğiz. Bahçe sahipleriyle anlaşma yapıyoruz Ben oğlumu evlendireceğim için buradayım" dedi.

İşçilerden Şahin Kaplan isekendileri için hazırlanan alandan tuvalet yeri olmadığını ve bulunduğu çadır konaklama yerleri yetersiz olduğunu söyledi.Çadırlarda konaklayan aileler yetkililere çağrıda bulunarak yardım istedi. Alaplı Aşağıdağ Mahallesi sınırları içerisinde yol kenarına çadır kuran mevsimlik işçilerden Harun Balta, 3 yıldır fındık toplamaya 5 kişilik ailesiyle birlikte Alaplı’ya geldiğini anlattı. Balta, "Memleketimizde tarlamız, iş yerimiz, iş imkanımız yok. Buraya gelerek fındık topluyoruz. Günlük fındık toplamak için 85 lira yevmiye ile yaz boyunca çalışıyoruz" dedi.

"Para kazanmak için geldik"

İlk kez fındık toplamaya geldiğini ifade eden Ahmet Acar ise "Sağlıksız şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz, tuvaletimiz ve banyomuz yok. Su ihtiyacımızı ise ileride bulunan köprünün başındaki çeşmeden su taşıyarak gideriyoruz. Çok zor şartlarda yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz ancak bunu yapmaya da mecburuz. Çatır başına 100 TL bizden para alıyorlar.Alaplı Bölgesinde iseBu yıl rekolte yüksek seviyelerde olduğu söyleniyor. Fındık rekoltesi yüksek olduğunda bizler de kazanıyoruz, üreticiler de kazanıyor" diye konuştu. Fındıkta günlük 85 liraya çalışacaklarını dile getiren diğer mevsimlik işçileri, şartların kendileri için biraz daha iyileştirilmesini istediklerini söyledi.