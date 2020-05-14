Fındık ihracatında rekora doğru

1 Eylül’de başlayan 2019-2020 sezonunun sekizinci ayında, Türkiye’nin 277 bin 281 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 844 milyon 289 bin dolar gelir sağladığını söyleyen Sevinç, şu bilgileri verdi: “Geçen sezonun aynı döneminde 210 bin 600 ton fındık satışına karşılık 1 milyar 222 milyon doları aşkın kazanç sağlandı ve buna göre hem gelir hem de miktarda artış oldu. Bu durum Türkiye açısından sevindiricidir ve bu sezon gelir bakımından 2,5 milyar doları hedefliyoruz.

Bereketli sezon

Tonaj açısından 330-340 bin ton fındık satışına doğru gidiyoruz. Bu, cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru olur. Daha önceki sezonlarda 300 bin ve bu rakamın biraz üzerindeydi. Bu sezon ise en yüksek rakama ulaşılacak gibi görünüyor. 2019-2020 döneminde yakalanan ihracat rakamı Türkiye ekonomisi ve fındığı açısından sevindiricidir. Tonajda yakalanan başarı Türk fındığı açısından yüksek rekoltenin artık bir sorun teşkil etmediğinin göstergesidir.

Rekolte yüksek

İhracat miktarı iç fındık olarak 330-340 bin tona doğru gidiyor. Bu da 660-680 bin ton kabuklu fındık etmekte. Yakalanan başarı rekolteye, ürüne bağlı. Yeterli fındık varsa yeterli iş de vardır. Rekolteye göre bağlantılar ve alımlar yapıldı. Şu anda da satış iyiye doğru gidiyor. Yüksek rekolte sorun olmaktan çıktı. Dış satımda ürün kalitesi ve verimi önemli olup, fındık üreticilerinden zirai mücadeleye önem vermelerini istiyoruz.