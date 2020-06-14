Fındık ihracatına Trabzon damgası

İhracatın yüzde 40’ı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi. Bu firmalar, 49 bin 120 ton fındık ihracatı karşılığı 345 milyon 895 bin 346 dolar döviz girdisi sağladılar. Trabzon’dan en fazla ürün ihraç edilen ilk 3 ülke İtalya, Almanya ve Fransa olarak sıralandı.

İhracat atağı sürecek

Şehirden 2019’un ilk 5 ayında 52 ülkeye 53 bin 593 ton fındık satılmış, 327 milyon 982 bin 155 dolar gelir elde edilmişti. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık ihracatında artış eğiliminin devam ettiğini söyledi. Ciray, “İhracat başarımızın yıl sonuna kadar sürdürüleceğine inanıyoruz” dedi.