Fındık hasadında çalışacak mevsimlik işçiler için Kovid-19 tedbirleri uygulanacak

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliğince kentte başlayacak fındık hasadı öncesinde mevsimlik tarım işçileri için uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mevsimlik tarım işçileri için merkez Aksu Mahallesi'nde oluşturulan geçici yerleşim alanında bulunan 20 barınma evi ve müştemilatının bakım ve onarımının İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yapılacağı ve merkezin kullanıma hazır hale getirileceği belirtildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları barınma merkezinde yatak aralarının en az 1,5 metre olacak şekilde düzenleneceğine işaret edilen açıklamada, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin en az 1,5 metre korunacağı, kapalı alanların sıklıkla havalandırılacağı, yeteri kadar seyyar tuvalet ve banyo tertibatının kurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, işçilerin geçici konaklama yerine giriş ve çıkışlarında mutlaka konaklama yeri sorumlusu tarafından ateş ölçümlerinin yapılacağı kaydedilerek, "Vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişiler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. Yerleşim yerine gelen işçilerden ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şeklinde belirtileri olan vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir." ifadesine yer verildi.

- Konaklama alanları düzenli dezenfekte edilecek

Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanın Giresun Belediyesince düzenli dezenfekte edileceği belirtilen açıklamada, ayrıca Giresun Belediye Konservatuvarınca, Geçici Konaklama Merkezi'ndeki çocuklar için gerekli sağlık tedbirleri alınarak tiyatro, konser gibi sosyal etkinlik ve aktivitelerin yapılacağı da aktarıldı.

Açıklamada, geçici tarım işçileriyle birlikte kente gelecek çocuklar için Geçici Yerleşim Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli sağlık tedbirleri alınarak, müzik, resim, okuma kursları ve ana sınıflarının düzenleneceği ve bu etkinlikler için ilgili alanlarda yeterli sayıda öğretmen ve personel görevlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, fındık hasadında 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılmaması, çocuk işçi çalıştırmanın suç olduğu konusunda bilgilendirici ve aydınlatıcı afiş ile broşür bastırılacağı, afiş ve broşürlerin ziraat odaları ve köy muhtarları marifetiyle fındık üreticilerine ulaştırılacağı kaydedildi.

- Gürcü uyruklu işçiler izin alınarak çalıştırılabilecek

Fındık tarımında Gürcü işçilerin çalıştırılabilmesi için il merkezinde Göç İdaresi Müdürlüğünden, ilçelerde kaymakamlıklardan muafiyet belgesi alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu belgeye istinaden bu işçilerin yılda 90 günü aşmayacak şekilde izinli olarak çalıştırılabileceği ve izin almadan yabancı uyruklu çalıştıranlar hakkında her bir yabancı işçi için 10 bin 812 lira, izin almaksızın işverene bağımlı çalışan her bir yabancı işçiye de 4 bin 323 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.



