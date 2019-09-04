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Fındık hasadında böcek ısırmalarına dikkat

Karadeniz’de fındık hasadı devam ediyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:21
Fındık hasadında böcek ısırmalarına dikkat

Karadeniz’de fındık hasadı devam ediyor.


Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, üreticileri ve fındık işçilerini böcek ısırmalarına karşı uyardı. Doç. Dr. Ekiz, özellikle fındık hasat döneminin başlamasıyla birlikte dermatoloji polikliniğine en çok başvuran hasta şikayetlerinin başında yaygın böcek ısırıkları geldiğini, buna bağlı olarak da hastalarda alerjik reaksiyonların görüldüğünü ifade etti.


Böcek ısırmasının genellikle ciltte kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösterdiğinin altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ekiz, “Fındık bahçesine ya da tarlaya giden vatandaşlarımızın mutlaka koruyucu kıyafetler giymesi gerekmektedir. Bazen böceklerin yaklaşmasını engelleyecek kimyasal içermeyen losyonlar veya kremler kullanmak gerekebilir. Ancak bu tarz koruyucuları kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmanızı tavsiye etmekteyiz. Bunların bazılarının içinde cildi tahriş edici ve sürüldüğü yerden emildiği takdirde reaksiyon yapabilen birtakım kimyasallar bulunabilir. Öte yandan tüm bu önlemlere rağmen yine de alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir” diye konuştu.


“Böceklerin soktuğu yerde genellikle ağrı, şişlik ve kızarıklık meydana gelir. Bu normal bir reaksiyondur” diyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Genellikle birkaç saat içinde düzelir. İleride alerjik reaksiyon gelişme riski düşüktür ancak sıfır değildir. Böcek sokması olan bölgeden uzakta şişme, kızartı, kabartı, kaşıntı, çok daha fazla sayıda yaygın döküntüler, nadir de olsa ürtiker (kurdeşen), yüzde, dilde ve boğazda ödem, nefes almada zorluk, baş dönmesi, kramp tarzında karında ağrı, bulantı, kusma ve ishal görülebilmektedir. Bu belirtiler ciddi alerjik reaksiyon bulgularıdır ve birkaç dakika içinde ortaya çıkar. Bu belirtiler ortaya çıkınca en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir” uyarılarında bulundu.


Doç. Dr. Ekiz böcek sokması sonrasında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Böcek ısırık ve sokmalarından sonra yapılacak ilk iş bölgeyi suyla yıkamak, üzerine antiseptik, mikrop kırıcı bir solüsyon sürmek, soğuk kompres veya analjezikler, ağrı ve şişliği azaltmak için genellikle yeterli olmaktadır. Daha yaygın lezyonlarda ve şiddetli kaşıntı durumlarında mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ve bir an önce bir cildiye uzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz"

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:21
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