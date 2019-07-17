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Fındık fiyatları 20 liradan 13 liraya düştü

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2019 yılı fındık hasadına sayılı günler kala fındık fiyatlarının bir haftada 20 TL’den 12-13 liralara gerilemesini değerlendirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
Fındık fiyatları 20 liradan 13 liraya düştü

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2019 yılı fındık hasadına sayılı günler kala fındık fiyatlarının bir haftada 20 TL’den 12-13 liralara gerilemesini değerlendirdi.


Açıklamada, yeni sezon öncesi fiyatların 20 liraya kadar yükseldiğini ama bir anda düşüşe geçtiğini belirten Karan, “Geçtiğimiz günlerde 18-20 liraya kadar çıkan fındık fiyatı şu anda 12-13 liraya kadar düşmüş durumda. Bunun anlamı serbest piyasa aktörleri ve tekelci zihniyet yeni sezon öncesi fındık fiyatlarını düşürebildiği kadar düşürmek, müdahil alım olmazsa üreticinin alın terini ucuza kapatmak derdinde. Devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın buna fırsat vermeyerek, fındık üreticisinin yanında olacağına canı gönülden inanıyor ve güveniyoruz” dedi.



"Üretici dört gözle Toprak Mahsulleri Ofisi’nden gelecek olan müjdeli haberi bekliyor"


“Üretici dört gözle Toprak Mahsulleri Ofisi’nden gelecek olan müjdeli haberi bekliyor” diyen Karan, TMO’nun hasat öncesi piyasada olacağını ve alım fiyatını açıklaması gerektiğini kaydetti.


Fındıkta fiyat istikrarı için devlet desteği şart olduğunu ifade eden Nurittin Karan, şöyle devam etti:


“Fındık üreticisi artık hasat için gün sayıyor. Bu yıl ürünün erken olgunlaştığını da göz önünde bulunduracak olursak, sahil bandında üreticilerimiz bu ay sonu itibariyle bahçesine girerek hasada başlayacaktır. TMO’nun alım kampanyası ve taban fiyatı ay sonuna kadar açıklanırsa üretici bahçesine mutlu, mesut ve ürününü kaç liradan satacağını bilerek girecektir. Erken hasat beraberinde, ürünün pazara erken inmesini de sağlayacaktır. Bu nedenle üretici serbest piyasanın insafına bırakılmadan TMO’nun alım fiyatı belirlenmelidir. Aksi taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üreticilerimiz ilk etapta ürününü ucuz satmak zorunda kalacak ve yine kaybeden üretici, kazanan tekelci zihniyetler olacaktır.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
  1. doğa

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