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Yerel Fındık düşmanı yaban domuzuna avcılar dur dedi
Yerel

Fındık düşmanı yaban domuzuna avcılar dur dedi

Yeniakit Publisher
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Samsun'da fındık hasadı öncesi bazı kırsal mahallelerde yaban domuzlarının fındık bahçelerine zarar vermesi üzerine avcılar harekete geçti. Vatandaştan gelen talep üzerine avcılar domuz avladı.

Fındık üreticileri, son dönemde yaban domuzlarının bahçelere girerek fındık ocaklarına ve ürünlere zarar verdiğini belirterek yetkililerden destek istedi. Bunun üzerine ilgili kurumlarla yapılan koordinasyonun ardından belirlenen bölgelerde yaban domuzlarına yönelik mücadele gerçekleştirildi.

Avcıların katılımıyla Atakum ilçesi Kurugökçe Mahallesi'nde çalışmalar kapsamında bazı yaban domuzları etkisiz hale getirilirken, üreticiler fındık sezonu öncesinde bahçelerinde oluşabilecek zararların azaltılması açısından çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Fındık üreticileri, özellikle hasat öncesi dönemde yaban hayvanlarının verdiği zararların arttığını belirterek, benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde devam etmesini istedi.

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