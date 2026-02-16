Fincanlardan gelen şifa! Her gün içilen çay ve kahve demans kabusuna kalkan oluyor

Guardian’ın haberine göre 130 bin kişinin sağlık kayıtları tarandı. 40 yıl boyunca günde iki ila üç fincan kahve veya bir-iki fincan çay içenlerin, içmeyenlere göre demans riski yüzde 15-20 düşük çıktı.

Harvard Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Yu Zhang şöyle dedi: “Çalışmamız nedenselliği kanıtlayamaz fakat kahve ve çay tüketimiyle bilişsel sağlık arasındaki ilişki için bugüne kadarki en iyi kanıt bu.”

‘Journal of the American Medical Association’ adlı dergide yayınlanan çalışma, kafeinli çay-kahve içenlerde kafeinsiz tercih edenlere göre bilişsel gerileme daha az.

Kahve ve çay zararlı atom ve moleküllerin hücrelere ve dokulara zarar verdiği iltihaplanma ve sorunlara karşı kafein ve polifenoller içeriyor. Ayrıca metabolik sağlığı iyileştirecek etki de gösterebiliyor. Örneğin kafein demans için bilinen risk faktörü tip 2 diyabet oranının düşmesiyle de bağlantılı.

Düzenli çay ve kahve içmenin beyin için iyi olduğunu belirtiliyor fakat kafein tüketenler başka nedenlerle demansa daha az yatkın olabileceği için araştırma bunu net olarak kanıtlayamıyor.

Uzmanlara göre bilişsel gerileme riski daha yüksek görünen uyku sorunlu kişiler, daha iyi gece uykusu çekmek için kafeinden uzak dursa da benzeri bir bağlantı çıkabilir.